«داعش» يشن هجوما على حقلي «علاس وعجيل» النفطيين في محافظة صلاح الدين وسط العراق

أفاد راديو (سوا) الأمريكي، اليوم الأحد بأن مسلحي تنظيم “داعش” شنوا هجوما واسعا من أربعة محاور على حقلي علاس وعجيل النفطيين في محافظة صلاح الدين بوسط البلاد, جاء ذلك في الوقت الذي تحقق فيه القوات العراقية وقوات البيشمركة تقدما ميدانيا ضد التنظيم في محافظة “نينوى” شمالي العراق.

وأضاف الراديو أن التنظيم شن الهجوم مساء اليوم على حقلي النفط, فيما لاتزال القوات الأمنية تخوض اشتباكات مع عناصر التنظيم وتنتظر تدخل الطيران لحسم المعركة.

وفي سياق متصل, فرضت القوات الأمنية حظرا شاملا للتجوال في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، تحسبا لأي خروقات أمنية قد تحدث في المحافظة, وذلك عقب ورود معلومات إلى القيادات الأمنية بأن التنظيم ينوي الهجوم على عدة مناطق في محافظة صلاح الدين.

أ ش أ