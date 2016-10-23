جمال العربي وزير التعليم الأسبق يقدم برنامج «البداية» على شاشة «الحدث اليوم»

في أول تجربة إعلامية له، يقدم الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، برنامج تليفزيوني على شاشة قناة «الحدث اليوم»، حيث يعتبر البرنامج التليفزوني الأول المتخصص في شأن التعليم، على الشاشات المصرية.

وأكد أحمد عزالدين مدير تطوير البرامج بقناة «الحدث اليوم» أن برنامج البرنامج، لن يكون برنامج توك شو عادي، وأنما سيكون برنامج تنويري متخصص في الشأن التعليمي فقط، سواء التعليم العالي أو التربية والتعليم، وأيضًا التعليم الخاص، حيث يهدف إلى إيجاد حلول واقعيه لمشاكل التعليم في مصر من خلال الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى أن البرنامج سيتم إطلاقه غدًا الاثنين من كل أسبوع، في الثامنة مساءً، ولمدة ساعتان، كما سيحمل البرنامج اسم «البداية»، في إشارة منه إلى انه بداية لأفكار تنويرية جديدة في الشأن التعليمي.

ويحل الدكتور سيد صبحي استاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، ضيفًا على البرنامج في أولى حلقاته.