صور.. توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطيران والصيانة والتدريب بين مصر والعراق

وقع شريف فتحي وزير الطيران المدني مذكرة تفاهم مع وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، في مجال الطيران والصيانة والتدريب بين البلدين، كما بحث الوزيران إمكانية زيادة الرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وسبق اللقاء جولة تفقدية لوزير النقل العراقي، ووزير الطيران المدني داخل هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركة في هذا المجال.

وأكد الحمامي على العلاقة التاريخية التي تربط البلدين في شتى المجالات، خاصة في صناعة النقل الجوي، مشيرًا إلى

> أن وزارة النقل العراقية تسعى دائمًا لتطوير منظومة الطيران المدني لديها، حيث أن هناك برامج مستقبلية سيتم تنفيذها بين البلدين فى مجالات الطيران المختلفة، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء أكاديمية طيران بالعراق، لتأهيل الطيارين والمراقبين الجويين وتدريبهم لكي تحظى بمستوى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

من جانبه قال شريف فتحي وزير الطيران المصري إن مصر تربطها علاقات وطيدة بشقيقتها دولة العراق، وتحرص على تقديم كافة سبل الدعم لصناعة النقل الجوي العراقي، ونقل الخبرات المصرية من خلال إيفاد مدربين مصريين في مجال صيانة الطائرات، وتدريب الطيارين المدنيين العراقيين بمركز تدريب مصر للطيران.

وأكد فتحي أن هناك تعاون وثيق بين الشركة الوطنية مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية في مختلف المجالات، وخاصة مجال صيانة الطائرات منذ بداية تسيير مصرللطيران رحلات لبغداد في عام 1934 والتعاون في مجال التدريب في 1936.

وحضر اللقاء كل من المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار ألياس صادق رئيس الاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.

الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 4 رحلات أسبوعيًا إلى أربيل ، و3 رحلات أسبوعيًا إلى بغداد ، بخلاف رحلات البضائع إلى أربيل والبصرة والسليمانية.