"سى.إن.إن": قوات البيشمركة على بعد 5 أميال من الموصل

ذكرت شبكة "سى.إن.إن" أن قوات البيشمركة "الكردية" على بعد 5 أميال فقط من مدينة الموصل، ذلك بعد أيام من بدء القوات العراقية والكردية معركة تحرير المدينة التى يستولى عليها تنظيم داعش الإرهابى منذ يونيو 2014.

ويقترب تحالف مشكل من 100 ألف من القوات الكردية والجيش العراقى من تحرير مدينة الموصل فى العراق، حيث قامت القوات بتحرير البلدات المحيطة بها منذ بدء العملية الاثنين الماضى.

ويقول مسئولون ومحللون إن دخول الموصل من المرجح أن يتسبب فى معارك شوارع واسعة، إذ تمثل المدينة معقل التنظيم الإرهابى الذى يزعم منها ما يصفه بدولة الخلافة الإسلامية.