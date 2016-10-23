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الجيش الروسى يدعم القوات السورية بعربات مدرعة ردا على تسليح قطر لـ"داعش"

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الجيش الروسى يدعم القوات السورية بعربات مدرعة ردا على تسليح قطر لـ"داعش" الجيش الروسى يدعم القوات السورية بعربات مدرعة ردا على تسليح قطر لـ"داعش"

>كتب مؤمن مختار

أرسلت روسيا للقوات السورية مجموعة من الشاحنات الصغيرة UAZ "باتريوت" مجهزة برشاش ثقيل 12.7 مم وقاذفات قنابل لحماية القوافل الإنسانية، وذلك ردا على دعم قطر لـ"داعش" بسيارات تويوتا.

وأوضحت وكالة "سبوتنيك" االروسية أنه نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن المركبات الخفيفة تم إرسالها إلى سوريا بالفعل، لتتمكن قوات الجيش من قمع نيران العدو في دائرة نصف قطرها يصل إلى 2 كم.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن الأسلحة يمكن تركيبها على متن برج دوار، مما يتيح للمستخدم تغيير قوس النيران على الفور، وإذا لزم الأمر يمكن تجهيز السيارة بصواريخ مضادة للدبابات "كورنيت"، قادرة على ضرب أهداف العدو على مسافات تصل إلى 5 كم.

وكان قد قال مستشار وزير الإعلام السوري علي الأحمد، إن ما ورد في التقرير الصادر عن شركة "تويوتا" حول مصادر تزويد تنظيم "داعش" بالآلاف من سياراتها، لم يكن بالأمر المفاجئ بالنسبة لنا، وإنما أكد صحة المعلومات التي كنا قد تحدثنا بشأنها منذ بداية الحرب على سوريا عن مصادر تمويل "داعش".

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج التحقيق الذي أجرته شركة "تويوتا" اليابانية حول مصادر تزويدِ تنظيم "داعش" بالآلاف من سياراتها، قد أكدت أن أربع دول عربية اشترتها وسلمتها للتنظيم بينها قطر.

وذلك بعد أن سلم الجيش الروسي شركة السيارات اليابانية "تويوتا" صورا لعشرات السيارات التي صادرها الجيش السوري في معاركه على الأرض جميعها كانت مع "داعش".


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