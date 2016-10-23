رئيس وزراء تركيا: مدفعيتنا تساعد المقاتلين الأكراد في العراق

نقلت محطة (سي.إن.إن ترك) ومنافذ إعلامية أخرى عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله يوم الأحد إن المدفعية التركية تساعد مقاتلي البشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم داعش قرب معسكر بعشيقة بالعراق.

وبحسب رويترز نقلت المحطة عن يلدريم قوله “البشمركة احتشدت لتطهير منطقة بعشيقة من داعش. طلبوا من قواتنا في قاعدة بعشيقة المساعدة لذلك نساعد الدبابات بمدفعيتنا هناك.”

وقال مقاتلون أكراد إنهم انتزعوا السيطرة على بعشيقة قرب الموصل من الدولة الإسلامية يوم الأحد في الوقت الذي تكثف فيه قوات التحالف هجومها على التنظيم في الموصل آخر المعاقل الرئيسية للتنظيم المتشدد في العراق.

وتنشر تركيا قوات في قاعدة بعشيقة شمالي الموصل للمساعدة في تدريب مقاتلين من قوات البشمركة الكردية ومقاتلين سنة.