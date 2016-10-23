وفاة عامل في موقع بناء ملعب لكأس العالم في قطر

قالت اللجنة القطرية المشرفة على تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت متأخر مساء السبت إن عاملا توفي في حادث بموقع إنشاء ملعب الوكرة وهو من بين الملاعب التي تستضيف البطولة في قطر في عام 2022.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان أن الحادث وقع صباح السبت و”تم إطلاق تحقيق موسع بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث في تفاصيل الحادث”. وملعب الوكرة من تصميم المعمارية البريطانية العراقية الأصل زها حديد.

وبحسب رويترز قال البيان “ببالغ الحزن والأسى يؤسف اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن تعلن عن وقوع حالة وفاة بين أحد العمال في مشاريعنا.” ولم يذكر البيان سبب الوفاة.

ويعمل نحو 5100 عامل بناء من نيبال والهند وبنجلادش في بناء الملاعب الرياضية في قطر التي تواجه اتهامات من جماعات حقوق الإنسان بسوء معاملة العمال ومن بين ذلك نقص إجراءات السلامة في مواقع العمل وأوضاعهم المعيشية المزرية.

وتقول اللجنة العليا إنه لم تقع وفيات بسبب ظروف العمل في مواضع البناء الخاصة بكأس العالم ووجدت شركة دي.إل.إيه بايبر القانونية في مراجعة أجرتها لحساب الحكومة عام 2013 أدلة على وقوع عشرات من حالات الوفاة بسبب ظروف العمل في أنحاء قطر بين العمال الوافدين من جنوب آسيا.

ودأبت الحكومة القطرية على نفي مزاعم ارتفاع حالات الأزمات القلبية بين عمال البناء ولم تنشر أي إحصائيات تم التحقق منها بشكل مستقل عن إصابات أو وفيات خلال نوبات العمل.

ويحظر القانون القطري تشريح الجثث في حالات الوفاة المفاجئة إلا لشبهة جنائية.

وحثت الأمم المتحدة قطر على معالجة قضية حقوق العمال قبل ذروة أعمال البناء الخاصة بنهائيات كأس العالم في 2017 وتقول الدوحة إنها تعمل على تقليل أوجه سوء المعاملة وأن هذا يحدث في مختلف مواقع البناء بالعالم.