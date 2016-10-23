ضبط مطبعة يملكها إخوانى لتوزيع منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة بالمحلة

وجه قطاع الأمن الوطني بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، ضربة استباقية للعناصر الإرهابية، حيث تم ضبط صاحب مطبعة خلف نادى بلدية المحلة ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد قيامه بطباعة المنشورات التحريضية على التظاهر والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والجيش والشغب، تمهيدا لتوزيعها فى الشوراع.

خرجت مأمورية من ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية، وباستهداف المطبعة تم ضبط المتهم وكمية كبيرة من المنشورات التحريضية تم التحفظ على المضبوطات، وعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.