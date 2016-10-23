حبس عقيد ومعاون مباحث بسجن " المستقبل " وملازم و13 فردا فى واقعة الهروب ...

سمر العشري

أصدرت النيابة العامة بالإسماعيلية قرارا بحبس 3 ضباط أحدهم برتبة عقيد وأخر برتبة رائد معاون مباحث سجن المستقبل والأخير برتبة ملازم أول ضابط نوباتجى السجن بالإضافة إلى حبس 13 فردا وأمين شرطة من قوة السجن 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة هروب السجناء فجر الجمعة الماضية .

كانت النيابة العامة قد استمعت علي مدار ساعات إلى أقوال الضباط والافراد والأمناء المكلفين بتأمين السجن وقت حدوث الواقعة بعد أن تحفظت علي فوارغ الطلقات داخل السجن.

ووجهت النيابة العامة إلى كل من رائد شرطة معاون مباحث سجن المستقبل وعقيد وملازم أول و13 فردا وأمين شرطة من الخدمات المكلفة بتأمين السجن وقت الواقعة تهم الاهمال الجسيم مما تسبب في هروب المتهمين من السجن.

شبكةعيونالإخبارية

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