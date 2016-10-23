أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

حبس عقيد ومعاون مباحث بسجن " المستقبل " وملازم و13 فردا فى واقعة الهروب ...

  • مصر
  • 29
Google+ Print
حبس عقيد ومعاون مباحث بسجن " المستقبل " وملازم و13 فردا فى واقعة الهروب ... حبس عقيد ومعاون مباحث بسجن " المستقبل " وملازم و13 فردا فى واقعة الهروب ...

أصدرت النيابة العامة بالإسماعيلية قرارا بحبس 3 ضباط  أحدهم برتبة عقيد وأخر برتبة رائد معاون مباحث سجن المستقبل والأخير برتبة ملازم أول ضابط نوباتجى السجن بالإضافة إلى حبس 13 فردا وأمين  شرطة من قوة السجن 4 أيام علي ذمة التحقيقات في واقعة هروب السجناء  فجر الجمعة الماضية .

كانت النيابة العامة قد استمعت علي مدار ساعات إلى أقوال الضباط والافراد والأمناء المكلفين بتأمين السجن وقت حدوث الواقعة بعد أن تحفظت علي فوارغ الطلقات داخل السجن.

ووجهت النيابة العامة إلى كل من رائد شرطة معاون مباحث سجن المستقبل وعقيد وملازم أول و13 فردا وأمين شرطة من الخدمات المكلفة بتأمين السجن وقت الواقعة تهم الاهمال الجسيم مما تسبب في هروب المتهمين من السجن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار