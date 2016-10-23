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نقيب المهندسين بالإسكندرية تلتقى أعضاء النقابة بمديرية الإسكان

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نقيب المهندسين بالإسكندرية تلتقى أعضاء النقابة بمديرية الإسكان نقيب المهندسين بالإسكندرية تلتقى أعضاء النقابة بمديرية الإسكان

الأحد، 23 أكتوبر 2016 07:44 م

>الإسكندرية - أسماء على بدر

التقت المهندسة سمر شلبى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الأحد، المهندسين العاملين بمديرية الإسكان بالإسكندرية، وجاء اللقاء بحضور اللواء مهندس أحمد على مدير مديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، والعديد من المهندسين العاملين بالمديرية.

وأكدت نقيب المهندسين، فى بيان اليوم، أن النقابة حريصة على التواصل الدائم والمستمر مع مهندسيها بصورة مباشرة، والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وإطلاعهم على ما تقوم به النقابة من تقديم الخدمات المختلفة، وما تقوم به من بروتوكولات عديدة لتوفير أفضل الخدمات للمهندسين. وأشارت إلى أهمية الاشتراك بالنقابة، حيث إن نقابة المهندسين هى الجهة المنوط بها إعطاء الحق فى ممارسة مهنة الهندسة.

 


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