إحالة باحث بكلية تجارة «بني سويف» لـ «النيابة العامة» وشطب رسالتة العلمية ‎

أحال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، الباحث “م.ع” بكلية التجارة إلى النيابة العامة مع شطب رسالتة على خلفية واقعة تزوير شهادة التوفل من هيئة الامدست لنيل درجة الماجيستير،وذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمذكرةالمقدمة من مدير مركز اللغة بالجامعة.

حيث أفادت مذكرة وكيل الكلية أن الباحث “م.ع” تقدم بمشروع بحث بعنوان ” قياس كفاءة إدارة المشروعات التنموية فى محافظة سوهاج دراسة تطبيقية ” لقسم أدارة الاعمال بالكلية للتسجيل بدرجة الماجيستير فى إدارة الاعمال ،وقد وافق القسم على موضوع الرسالة فى جلستة المنعقدة بتاريخ 8 يونية 2015، وقدم الباحث شهادة التوفل وكانت درجته (475) من هيئة الامدست، ثم تم العرض على الأدارة العامة للدراسات العليا والتي قامت برد الملف إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية بعد ان استعلمت عن شهادة التوفل وتبين انها مزورة وليست صحيحة.

من جانبة أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة لن تسمح بالخروجعن القيم الجامعية الأصيلة والإخلال بواجب الأمانة العلمية، مؤكداُ على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل العمل والتمسك بمدونة سلوك الطلاب.