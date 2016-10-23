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اليونيسيف : قلقون من تعرض أطفال الموصل للقتل والتعذيب

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اليونيسيف : قلقون من تعرض أطفال الموصل للقتل والتعذيب اليونيسيف : قلقون من تعرض أطفال الموصل للقتل والتعذيب

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) _ أرشيفية

أعرب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في العراق، بيتر هوكنز، عن تخوفه من تعرض أطفال العراق، وخاصة أطفال مدينة الموصل، للقتل والتعذيب في ظل العمليات الدائرة.

ونقلت قناة “العربية الحدث” ، اليوم الأحد، عن هوكنز قوله “نحن قلقون على الأطفال الذين لايزالون عالقين سواء في الموصل أو خارجها من أن يتم قتلهم أو الاعتداء عليهم خلال العملية العسكرية”، مشيرًا إلى أن أكثر من 4 آلاف مدني فروا من الموصل وضواحيها.

وكان توماس ويس، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، قد قال – في وقت سابق – إنه يتوقع زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين سيجبرون على النزوح مع وصول العمليات العسكرية إلى الموصل.

أ ش أ

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