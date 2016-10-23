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برلماني: رجال أعمال سبب أزمات السلع الاستراتيجية المتكررة في الأسواق المصرية

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برلماني: رجال أعمال سبب أزمات السلع الاستراتيجية المتكررة في الأسواق المصرية برلماني: رجال أعمال سبب أزمات السلع الاستراتيجية المتكررة في الأسواق المصرية

النائب فوزي الشرباصي (أرشيفية)

قال النائب فوزي الشرباصي ،عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، إن هناك رجال أعمال ممن يتاجرون في السلع الاستراتيجية تسببوا بإحداث أزمات تفوق قدرات مجموعة دول وليس وحدها، مشيرًا إلى أنهم تسببوا في رفع السلع الغذائية الأساسية،كما عملوا علي اضطراب سوق العملة نتيجة مضاربتهم وشراءهم للعملة الأمريكية وغيرها.

وأضاف الشرباصي،أن فشلت فى السيطرة على الأسواق، نتيجة عدة عوامل منها عدم إحكام الرقابة علي الأسواق في مختلف المجالات، وأيضًا تزاوج رجال الأعمال والقائمين علي الحكومة مثلما حدث مع وزير السابق خالد حنفي ،وأيضًا اتخاذ قرارات عشوائية.

ولفت إلى أن الرئيس يتدخل للحفاظ علي قوت الغلابة ،مشيرًا إلى أن تدخل السيسي يبعث علي المصريين الأمل،مشيدًا بقرارات الرئيس لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار مع الاستمرار في توفير السلع في جميع منافذ البيع بالجمهورية بالكميات التي تكفي حاجة المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحماية المصاحبة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

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