أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوات التونسية تنقذ 9 مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم

Google+ Print
القوات التونسية تنقذ 9 مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم القوات التونسية تنقذ 9 مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم

مهاجرين _ أرشيفية

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي بأن وحدتين عائمتين تابعتين للجيش التونسي ، تمكنتا من إنقاذ 9 مهاجرين غير شرعيين تونسيين، بعد غرق مركبهم الذي تسربت إليه المياه على بعد 21 ميلًا بحرية جنوب جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس الساحلية.

وقال الوسلاتي – في بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم الأحد – إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كانوا قد أبحروا خلسة من شواطئ أجيم جربة من ولاية مدنين، ليلة أمس السبت، مضيفًا أنه تم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس وتسليمهم للحرس الوطني.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا