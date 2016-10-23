القوات التونسية تنقذ 9 مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي بأن وحدتين عائمتين تابعتين للجيش التونسي ، تمكنتا من إنقاذ 9 مهاجرين غير شرعيين تونسيين، بعد غرق مركبهم الذي تسربت إليه المياه على بعد 21 ميلًا بحرية جنوب جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس الساحلية.

وقال الوسلاتي – في بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم الأحد – إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، كانوا قد أبحروا خلسة من شواطئ أجيم جربة من ولاية مدنين، ليلة أمس السبت، مضيفًا أنه تم نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس وتسليمهم للحرس الوطني.

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