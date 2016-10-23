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«جامعة بني سويف» تقيم ندوة عن حقوق النشر والملكية الفكرية ‎

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«جامعة بني سويف» تقيم ندوة عن حقوق النشر والملكية الفكرية ‎ «جامعة بني سويف» تقيم ندوة عن حقوق النشر والملكية الفكرية ‎

الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة

مراسل «ONA»

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة، ندوة بعنوان”حقوق النشر والملكية الفكرية للباحثين في العصر الرقمي “وذلك بحضور الدكتور محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق .

أكد رئيس الجامعة، علي ضرورة دعم وتشجيع النشر في مجال البحث العلمي كأحد ركائز وضع الجامعة في مصاف الجامعات المتميزة إقليميًا ودوليًا والعمل على وضع الضوابط والآليات اللازمة لمراعاة حقوق الملكية الفكرية لضمان حق الباحث وعدم السطو على إبداع الغير، مشيرًا إلي وجود العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل التطور التكنولوجي الهائل في الآونة الأخيرة.

وأوضح الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الملكية الفكرية تشير إلى إبداعات العقل المتنوعة وأن هناك حماية لتلك الملكية ومنها البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم.

وأشارالدكتور محمد حسام لطفي، إلي وجود العديد من عناصر أمن المعلومات في ظل التقنية الرقمية الحديثة والتي تؤثر على هوية وقيمة المعلومات والتي منها السرية أو الموثوقية Confidentiality والتي تعني التأكد من أن المعلومات التى لا تُكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخول لهم ذلك، و التكاملية وسلامة المحتوى Integrity وهي التأكد من أن المحتوى لم يتم العبث به، و استمرارية توفير المعلومات أو الخدمة Availability و عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به .Non-repudiation

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