«لجنة الأصول غير المستغلة» تستعرض 10 مواقع جديدة لبحث الاستفادة منها

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتنمية المحلية، والعدل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وشهد الاجتماع استعراض ما توصلت إليه الأمانة الفنية من أعمال سبق عرضها على اللجنة الوزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة، وتم اتخاذ قرارات بشأنها، إلى جانب تقديم 10 أصول جديدة غير مستغلة لعرضها على اللجنة، منها «أرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا» والتي تقع على مساحة 6 أفدنة، حيث قررت اللجنة وضع التصور الشامل لكيفية استغلال الحديقة وفق كراسة شروط، تمهيدًا لطرحها للاستغلال في نفس الغرض.

ووافقت اللجنة على تفويض الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على قطعة أرض بمساحة 23 فدانًا تابعة لوزارة التجارة والصناعة «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» لاستغلالها بالمزايدة العلنية، كما انتهت اللجنة إلى طرح 3 قطع بمساحة 39 فدانًا بمحافظة الجيزة وفقا للقانون 89، وقررت اللجنة وضع أفضل تصور للاستغلال الأمثل بالاتفاق مع وزارتى الاستثمار والإسكان لتعظيم الاستفادة من قطعة أرض بمساحة 8400م2 بإحدى المناطق الصناعية بمحافظة المنيا، والتابعة لوزارة التجارة والصناعة «مصلحة الرقابة الصناعية».

وتم خلال الاجتماع الموافقة على ما انتهت إليه لجنة البت، بخصوص استغلال قرية المرجان بمحافظة بورسعيد، والترسية على إحدى الشركات العاملة في مجال التنمية السياحية، بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، على أن تزيد القيمة سنويًا بنسبة 5% اعتبارًا من السنة الثانية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات لعدد من المواقع «مبنى المجمع الثقافي “دار أوبرا بورسعيد”»، وكازينو الجزيرة البحري ببورسعيد، قاعة النيل للمؤتمرات بقنا، ومركز المنيا للمؤتمرات، وهي جاهزة للطرح بنظام المزايدة طبقًا للقانون 89.