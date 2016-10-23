بالفيديو : فتح قبر امرأة متوفاة "السبب غريب " ...

سمر العشري

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فتح قبر امرأة متوفاة بعد سماع أحد أقاربها صوتًا بداخله، حسبما ذكر موقع sputniknews .

ونقلت قناة "RT" أن مصدرًا أردنيًّا مسؤولًا نفى أن تكون المرأه على قيد الحياة بعد التأكد من ذلك، حيث طلب أقارب المرأة التي توفيت من الأجهزة الأمنية والدفاع المدني فتح القبر للتأكد من أنها هل هي على قيد الحياة أم لا.

فيما تم فتح القبر في منطقة "الصقلاوي" بالقرب من مستشفى الرمثا الحكومي بالأردن بحضور أقارب المرأة وعدد كبير من المواطنين ، وأعيد دفن جثمانها مرة أخرى بعد التأكد من أنها ميتة .

شبكةعيونالإخبارية

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