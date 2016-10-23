«محافظ بنى سويف» يدين اغتيال العميد «عادل رجائى» قائد الفرقة التاسعة

أدان المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، الحادث الإرهابي الذى أدى إلى استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، أثناء توجهه إلى مقر عمله بالقاهرة الكبرى، صباح أمس السبت، مؤكدا دناءة مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسية التي تستهدف رجال قواتنا المسلحة والشرطة والذين يمثلون حصن وملاذ الوطن وحفظ أمنه واستقراره ويبذلون أغلى مايملكون في سبيل هذا الهدف النبيل، مضيفًا أن الدولة سوف تتصدى لكل محاولات الإرهاب التى من شأنها زعزعة أمن الوطن والاستقرار.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد البطل الذي وهب حياته فداءا لمصر سائلا المولى عز وجل أن يحفظ علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يرد كيد كل متربص بأمن الوطن واستقراره، مشددا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية بما تحمله من غدر وخسة لن تثنينا جميعا عن العمل المتواصل من أجل بناء وتنمية بلادنا ونحو مستقبل أفضل.