أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

سويسرا : إدانة صاحب عمل أقال عاملة ارتدت الحجاب ...

  • مصر
  • 248
Google+ Print
سويسرا : إدانة صاحب عمل أقال عاملة ارتدت الحجاب ... سويسرا : إدانة صاحب عمل أقال عاملة ارتدت الحجاب ...

دانت محكمة سويسرية صاحب مؤسسة صرفت عاملة مسلمة لارتدائها الحجاب، وفقا لما أوردته أسبوعية سويسرية، الأحد.
ونقلت "فرانس برس" عن أسبوعية "لوماتان ديمانش" أن محكمة إقليمية في برن اعتبرت، الشهر الماضي، أن المرأة الصربية عبيدة (29 عاما) صرفت تعسفيا من مصبغة كانت تعمل فيها.

ورفضت المحكمة حجة رب العمل الذي قال إن الصرف تم لأسباب تتعلق بالنظافة، وحكمت عليه بدفع ثلاثة رواتب شهرية للمرأة، مع تعويض بقيمة 8 آلاف فرنك سويسري (7400 يورو).

واعتبرت المحكمة أن رب العمل خرق مادة دستورية تتعلق بحرية المعتقد.

ورحبت العديد من المنظمات النسائية المسلمة السويسرية بالحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار