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رسميًا.. «المحامين» توافق على زيادة المعاش وتُصدق على ميزانيات النقابة

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رسميًا.. «المحامين» توافق على زيادة المعاش وتُصدق على ميزانيات النقابة رسميًا.. «المحامين» توافق على زيادة المعاش وتُصدق على ميزانيات النقابة

نقيب المحامين سامح عاشور

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن تصديق الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم الأحد، على ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعوام من 2012 وحتى 2015، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، و5% زيادة سنوية دورية بعد ذلك.

وأضاف «عاشور» خلال مؤتمر صحفي عقد بمكتبه في النقابة العامة، أن عدد الحضور وصل إلى 9363 عضوًا، كانت الأصوات الصحيحة 9265، ووافق على القرارات 8295 عضو بنسبة 88%، فيما رفض القرارات 970 عضو.

وأوضح «عاشور» أن المشروع الذي قدمه مجلس النقابة العامة لزيادة المعاش، يهدف لضمان تحسين تلك الخدمة للمحامين وأسرهم، وذلك تحقق من خلال توفير فاض في الميزانية بضبط الإنفاق وخاصة في مشروع العلاج، متابعا: «لن يصدر كارنيه لعضو غير مشتغل بالمهنة بعد ذلك، للحفاظ على أموال المحامين».

وأشار نقيب المحامين: «أدير اليوم معركة ضد مجلس النقابة رفعت فيها رايات باطلة وما أسماه البعض بتمرير الميزانيات»، متسائلا: «هل تقوم أي جهة بزيادة المعاشات والانفاق بطبيعة الأمر، دون ربط ذلك بميزانياتها ومواردها».

واستطرد: «من له ملاحظة على الميزانيات يتقدم ببلاغ للنيابة، والمعارضون للمجلس ومن يقودهم هي ذات الأسماء التي أسقطها المحامين في انتخابات النقابة العامة والفرعيات»، مؤكدًا أن مجلس النقابة يؤدي عمله بشكل جيد لتحقيق أمال المحامين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وفقا لموارد النقابة.

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