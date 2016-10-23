«محافظ قنا» يطلق فعاليات الكشف عن أمراض الروماتيزم لطلاب المدارس بالمحافظة

أطلق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، فعاليات برنامج الكشف المبكر لاكتشاف أمراض روماتيزم القلب لطلاب المدارس بالمحافظة، من مدرسة قنا الإعدادية بنات، وذلك فى إطار الحملة القومية التى يجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة عزت بيومى وكل وزارة التربية ولتعليم.

وقال محافظ قنا، إن البرنامج سوف يستمر لمدة أسبوع، ويستهدف توقيع الكشف على الطلاب من سن 5 سنوات حتى 18 سنة، بهدف الكشف المبكر عن المرض ومتابعته وعلاجه والقضاء عليه، بمختلف مدارس المحافظة، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بصحة المواطنين بصفة عامة والطلاب بصفة خاصة.

من جهته أكد الدكتور أيمن خضارى، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه يعد برنامجا وقائيا يهدف لحماية الطلاب من الروماتيزم الناتج عن الإصابة بالتهاب الحلق وبكتيريا السبحى التى تسبب المرض وقد تؤدى الإصابة به إلى إجراء عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمامات التالفة، مشيرا إلى أن برنامج الحملة يتضمن توقيع الكشف الطبى المجانى عن طريق عمل موجات صوتية على القلب لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بمعرفة أطباء متخصصين.