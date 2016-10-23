القوات العراقية تقتل 175 من داعش خلال عمليات تحرير الموصل

واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها على كافة محاور العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” وقتلت 175 إرهابيا في اليوم السابع لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة ، مساء اليوم “الأحد” ، أن قوات الفرقة التاسعة بالجيش في محور الكوير جنوب شرقي الموصل قامت بعمليات تفتيش وتطهير قضاء الحمدانية وقرى إبراهيم الخليل والعدالة وكان حرامي وبلاوات ، مما أسفر عن مقتل 36 إرهابيا وتدمير أربع سيارات مفخخة.

وفي محور “القيارة” جنوب الموصل، سيطرت قوات تابعة لقيادة عمليات تحرير نينوى على قرى: هرارة والرصيف وأصفية وطويبة وشرعت في تفتيش قرية “الشويرات”، مما أسفر عن مقتل 51 إرهابيا وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وتفجير 23 عبوة ناسفة.

وتقدمت القوات التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي وحررت قرى: “أبو فشكة” العليا والسفلى وأخوينة وعين و”الشك” العليا والسفلى والسفينة وتطهير مساحة 160 كيلومتر مربع من الأراضي التي اغتصبها داعش، مما أسفر عن مقتل 88 إرهابيًا وتفجير 11 سيارة مفخخة وتفجير 22 عبوة ناسفة والاستيلاء على قواذف هاون و”آر بي جي 7″ وأسلحة وعتاد عسكري واعتقال أحد الإرهابيين.

وأكدت قيادة عمليات الأنبار أن القوات الأمنية التابعة إلى الفرقة الأولى وبإسناد من مقاتلى العشائر وطيران الجيش العراقي والتحالف الدولي صدت هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي على قضاء “الرطبة”، بعد تدمير سبع سيارات تحمل رشاشات أحادية.

وكان مسلحو داعش قد شنوا هجوما على قضاء الرطبة غربي الأنبار من ثلاثة محاور ودارت اشتباكات مع القوات العراقية المشتركة وطلب قائم مقام الرطبة عماد الدليمي القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات، وهو ما تم لاحقا وتم تدمير ثلاث سيارات مفخخة لداعش وقتل العديد من الإرهابيين بالرطبة جنوب غربي العراق قرب الحدود الأردنية.

أ ش أ