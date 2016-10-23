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غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار خفاجي

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غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار خفاجي غدًا.. محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار خفاجي

تعبيرية

تنظر محكمة شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، محاكمة المتهمين بتفجير منزل المستشار معتز خفاجي.

وكان المستشار هشام حمدي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال 6 من الإخوان، إلى محكمة الجنايات في واقعة استهداف المستشار معتز خفاجي.

كانت النيابة قد أسندت عددًا من الاتهامات للمتهمين، منها الشروع في اغتيال المستشار معتز خفاجي، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة المفرقعات واستعمالها تنفيذًا لغرض إرهابي والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض تنفيذ تلك الجرائم.

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