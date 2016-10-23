مقتل 175 من داعش بنيران عراقية خلال اليوم الـ 7 لعمليات تحرير الموصل

واصلت القوات العراقية المشتركة تقدمها على كافة محاور العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) وقتلت 175 إرهابيا فى اليوم السابع لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة ، مساء اليوم الأحد، أن قوات الفرقة التاسعة بالجيش فى محور الكوير جنوب شرقى الموصل قامت بعمليات تفتيش وتطهير قضاء الحمدانية وقرى إبراهيم الخليل والعدالة وكان حرامى وبلاوات ، مما أسفر عن مقتل 36 إرهابيا وتدمير أربع سيارات مفخخة.

وفى محور "القيارة" جنوب الموصل، سيطرت قوات تابعة لقيادة عمليات تحرير نينوى على قرى: هرارة والرصيف وأصفية وطويبة وشرعت فى تفتيش قرية "الشويرات"، مما أسفر عن مقتل 51 إرهابيا وتدمير ثلاث سيارات مفخخة وتفجير 23 عبوة ناسفة.

وتقدمت القوات التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية فى المحور الجنوبى وحررت قرى: "أبو فشكة" العليا والسفلى وأخوينة وعين و"الشك" العليا والسفلى والسفينة وتطهير مساحة 160 كيلومتر مربع من الأراضى التى اغتصبها داعش، مما أسفر عن مقتل 88 إرهابيا وتفجير 11 سيارة مفخخة وتفجير 22 عبوة ناسفة والاستيلاء على قواذف هاون و"آر بى جى 7" وأسلحة وعتاد عسكرى واعتقال أحد الإرهابيين.

وأكدت قيادة عمليات الأنبار أن القوات الأمنية التابعة إلى الفرقة الأولى وبإسناد من مقاتلى العشائر وطيران الجيش العراقى والتحالف الدولى صدت هجوم تنظيم (داعش) الإرهابى على قضاء "الرطبة"، بعد تدمير سبع سيارات تحمل رشاشات أحادية.

وكان مسلحو داعش قد شنوا هجوما على قضاء الرطبة غربى الأنبار من ثلاثة محاور ودارت اشتباكات مع القوات العراقية المشتركة وطلب قائم مقام الرطبة عماد الدليمى القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات، وهو ما تم لاحقا وتم تدمير ثلاث سيارات مفخخة لداعش وقتل العديد من الإرهابيين بالرطبة جنوب غربى العراق قرب الحدود الأردنية.