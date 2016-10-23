إضراب عمال شركة سراميك بالعاشر لليوم الرابع للمطالبة بالزيادات

واصل عمال شركة "سيراميك رويال"، وعددهم ألف عامل إضرابهم لليوم الرابع داخل مقر الشركة الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى فى مدينة العبور، للمطالبة بتطبيق الزيادات.المقررة طبقا للقانون السنوية

وقال سمير زكريا، أمين اللجنة النقابية بالمصنع، إن العمال أضربوا عن العمل بعدما فشلت كل المفأوضات مع إدارة الشركة، مما دفعهم للإضراب عن العمل للمطالبة بعدد من الحقوق وهى مطالب مشروعة، بحسب قوله



>وأضاف أمين اللجنة النقابية لـ"اليوم السابع"، أنها تتلخص فى وجود نظام تأمين صحى مناسب، خاصة أنهم يعملون فى صناعة خطرة ويتعرض الكثير منهم للأمراض المتعددة نتيجة ذلك، فضلا عن عدم تطبيق الإدارة معايير الجودة والسلامة المهنية مما يزيد معدلات الخطر



>وأضاف فؤاد محمد الحسينى، الأمين العام للجنة النقابية، أن الإدارة ترفض رفع نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع غلاء الأسعار ومخاطر ومهنة، كما أنها توقفت عن صرف الربح السنوى الذى هو عبارة عن شهرين مكافأة تصرف نصف شهر أربع مرات فى السنة، مشيرا إلى أن الإدارة فصلت اللجنة النقابية، عندما طلبت بصرف حقوق العمال، وأكد العمال استمرار إضرابهم السلمى عن العمل لحين تحقيق مطالبهم المشروعة

ومن جانبه، أرسل مكتب العمل فى مدينة العبور لجنة متابعة إلى المصنع، لوضع تقرير حول مطالب العمال، ومناقشة الإدارة فيها ومدى أحقيتهم فيها طبقا للقانون.