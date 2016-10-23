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إخلاء سبيل برلمانى إخوانى سابق على ذمة اتهامه بإدارة اعتصام رابعة المسلح

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إخلاء سبيل برلمانى إخوانى سابق على ذمة اتهامه بإدارة اعتصام رابعة المسلح إخلاء سبيل برلمانى إخوانى سابق على ذمة اتهامه بإدارة اعتصام رابعة المسلح

>كتبت ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، إخلاء سبيل متهمين في القضية رقم 19092لعام 2015، وهى إحدى القضايا المنسوخة من قضية" اعتصام رابعة العدوية "، وهما "السيد عبد الحميد"، عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة الشرقية، و"رفاعي البنا" موجه بالأزهر الشريف، بتدابير إحترازية. 

 

يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين 18 تهمة، أبرزها إدارة اعتصام مسلح، والانضمام لجماعة ارهابية، والتحريض على التظاهر، تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، وإتلاف الممتلكات العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل 3 متهمين آخرين فى القضية ذاتها بتدابير احترازية وهم كلا من فؤاد زغلول، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمرسى مطروح وعبد السلام خزيم وأحمد عبد العزيز.

 


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