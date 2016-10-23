بالصور: جنات تكشف تفاصيل أول أيام حبها

رغم أن الفنانة جنات خضعت للعديد من جلسات التصوير برفقة الحصان، إلا أنها مشهورة داخل الوسط الفني بالخوف الشديد من الحيوانات الأليفة وبخاصة الكلاب، ولا تسمح أبدا لأحدهم بالاقتراب منها، ولكنها مرت مؤخرا بتجربة غيرت كل أفكارها، ونشرت عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك تفاصيل "أول يوم حب" مع كلب ينتمي لفصيلة الجولدن ريتريفر.

جنات نشرت صورة عن أسعد لحظات حياتها مع جرو صغير، وروت قصة أول ايام حبها بنفسها قائلة: "طول عمري بقلق من الحيوانات و بخاف منهم خصوصا الكلاب كان اقصى حاجة اشوفهم من بعيد بس لما بيقربو مني بقلق و اخاف لما كنت بصور في مزرعة للخيل كان فيه هناك كلاب صغيرة وانا واقفة بكلم مع المصور لقيت حاجة بتشد في الجزمة بتاعتي ببص لقيت الكلاب الصغيره بتلعب في الجزمه في الاول قلقت بس خطفو قلبي بسرعه و سبت التصوير و قعدت العب معاهم و ده كان اليوم اللي بدأت فيه قصة حبي للكلاب الصغيره بس".

الصور كشفت عن سعادة غير مسبوقة للمطربة الشهيرة بالرومانسية .. وخوفها من الكلاب يبدو أنه تبدد ، ولكن بشرط أن تكون صغيرة فقط!!

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