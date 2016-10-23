في يوم وليلة: ضبط وتحقيق ومحاكمة وسنة سجن للممثلة شروق عبد العزيز

في واقعة غير مسبوقة بتاريخ محاكمة الفنانات بقضايا الدعارة، تم الحكم مساء أمس على الفنانة الشابة شروق عبد العزيز بسنة سجن، بعد 24 ساعة فقط من القاء القبض عليها، حيث تم التحقيق معها بمعرفة النيابة وأحيلت للقضاء وتم توقيع العقوبة عليها بأول جلسة، والمفاجأة أن القضية بعكس كل ما تردد ليست دعارة، وإنما الترويج لممارسة الفجور!!

الفنانة الشابة الطالبة بمعهد الفنون المسرحية والشهيرة بإطلاق فيديوهات ساخرة من السلطات الأمنية بمصر، ظلت حتى النطق بالحكم تنشر آيات من القرآن الكريم وأدعية لرد الظلم، دون أن توضح حقيقة ما يحدث معها، ورفضت نقابة الممثلين التضامن معها أو حضور التحقيقات بزعم أنها غير مقيدة بعضوية النقابة وتعمل بتصاريح مؤقتة، وفوجئت بنهاية جلسة الاجراءات بنطق الحكم بحبسها عاما بعد ثبوت تهمة الترويج لممارسة الفجور، وعدم اتهامها بالدعارة لأن القاء القبض عليها تم بالطريق العام ولا تنطبق عليه حالة التلبس.

مصدر أمني أكد أن تنفيذ الحكم لن يتم الا بعد انتهاء اجراءات الاستئناف، وأن الفنانة التي اشتهرت بدورها في "مزاج الخير" ستظل محتجزة بقسم قصر النيل، لحين صدور حكم نهائي ، وأنها تعرضت لحالة هيستيرية فور صدور الحكم وظلت تردد أنا مستقبلي ضاع.

يذكر أنه بحال صدر حكم نهائي بإدانتها من محكمة الاستئناف سيتم فصلها نهائيا من معهد الفنون المسرحية، كما ستفقد شرط حسن السمعة اللازم للقيد بنقابة المهن التمثيلية، ولن يكون بإمكانها العمل مجددا بالتمثيل الا بتصاريح مؤقتة مثل بعض الفنانات اللواتي تمت إدانتهن بقضايا آداب ومخدرات.

اجراءات التقاضي بمصر شهيرة بالبطء .. ولكن شروق عبد العزيز تم القبض عليها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن في يوم وليلة ..فهل للأمر علاقة بفيديوهاتها الساخرة ؟

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