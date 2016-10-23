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جيني إسبر تكشف تفاصيل الحادث التي تعرضت له في بيروت

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الإثنين 24-10-2016 16:13

كشفت الفنانة جيني إسبر حصرياً لسيدتي عن ملابسات الحادث التي تعرضت له في بيروت وقالت إسبر بأن الحادث لم يكن حادث سيارة كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، بل كان حادث زحلقة أثناء نزولها على الدرج، أدت لكسر في الكتف، وطمأنت إسبر جمهورها بأنها بحالة صحية جيدة ولكنها تشعر بألم الكسر، وعن التعليقات التي نشرت في الصورة أثناء تواجدها في المستشفى وهي بكامل أناقتها من خلال الماكياج والشعر فضحكت وقالت: «حتى أنا ومريضة أنيقة» القصة وما فيها بأنني كنت خارجة من المنزل متجهة لدمشق، وكنت قادمة من خارج المنزل بعد الانتهاء من حضور أحد عروض الأزياء من خلال أسبوع الموضة في بيروت، وأنا قمت فقط بتبديل ملابسي وارتداء بجامة وهي أسهل للسفر، فمن الطبيعي أن يكون ماكياجي وشعري كما هما في السهرة، وشكرت إسبر كل من اطمأن عليها، إن كان من خلال اتصال، أو مسج، أو شخصياً.

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سيدتي