باسم ياخور يتفاوض لشراء الفيسبوك من مارك

نشر الفنان باسم ياخور أحد اختبارات موقع الفيسبوك على صفحته الشخصية من بعد أن قام باختبار «ما ستحكي عنك القنوات الفضائية» وكانت النتيجة أن القنوات ستتحدث عن مفاوضات بين ياخور ومارك لشراء موقع الفيسبوك بصفقة قيمتها 43 مليار دولار الأمر الذي اعتبره ياخور من المستحيل أن يحصل ولكن أصدقاءه على الصفحة انهالوا بالتعليقات والطلب منه أن يقوم بهذه الخطوة حتى أن البعض منهم أصبح يفاوضه للخروج من هذه الصفقة بزيادة ربح بسيط، من ناحية أخرى انتقل ياخور من بيروت إلى دمشق ليكمل تصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «شوق» الذي يقوم ببطولته إلى جانب عدد كبير من نجوم الدراما السورية تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي.