بالفيديو: سؤال محرج جدا لسمية الخشاب عن "الجمال البلاستيك" وإجابتها صادمة

واجهت الفنانة سمية الخشاب موقفاً محرجاً للغاية أثناء مشاركتها في برنامج "ثلاثي ضوضاء المسرح"، بعدما وجه إليها سؤال عن كيف يمكن للرجل التمييز بين الفتاة صاحبة مواصفات الجمال الطبيعية ، وبين الفتاة البلاستيك، وردت سمية على السؤال بإجابة صادمة جدا أجبرت محاوريها على تغيير الموضوع.

الفنانة سمية الخشاب شاركت في حلقة الأمس من البرنامج وأكدت أن انتشار جراحات التجميل تسبب في زيادة حالات "الجمال المستعار" أو ظهور فكرة "الفتاة البلاستيك"، وبعد الإلحاح عليها بالسؤال حول كيفية التفرقة جاءت اجابتها الصادمة .."بالتجربة فقط"!!

الخشاب شعرت بالإحراج بعد ردها الصادم ووجهت عتاباً ضاحكاً لمضيفيها على السؤال وطالبتهم بالعودة للأسئلة الضاحكة الخفيفة والابتعاد عن الأسئلة المثيرة للمتاعب.

كيف يميز الرجل بين صاحبة الجمال الطبيعي والجمال الصناعي؟ الحل عند سمية الخشاب بخطوة واحدة وهي التجربة ...فهل لديك حلول أخري عزيزتى القارئة؟