أخبار عاجلة

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: سؤال محرج جدا لسمية الخشاب عن "الجمال البلاستيك" وإجابتها صادمة

Google+ Print

الأحد 23-10-2016 17:27

واجهت الفنانة سمية الخشاب موقفاً محرجاً للغاية أثناء مشاركتها في برنامج "ثلاثي ضوضاء المسرح"، بعدما وجه إليها سؤال عن كيف يمكن للرجل التمييز بين الفتاة صاحبة مواصفات الجمال الطبيعية ، وبين الفتاة البلاستيك، وردت سمية على السؤال بإجابة صادمة جدا أجبرت محاوريها على تغيير الموضوع.
الفنانة سمية الخشاب شاركت في حلقة الأمس من البرنامج وأكدت أن انتشار جراحات التجميل تسبب في زيادة حالات "الجمال المستعار" أو ظهور فكرة "الفتاة البلاستيك"، وبعد الإلحاح عليها بالسؤال حول كيفية التفرقة جاءت اجابتها الصادمة .."بالتجربة فقط"!!
الخشاب شعرت بالإحراج بعد ردها الصادم ووجهت عتاباً ضاحكاً لمضيفيها على السؤال وطالبتهم بالعودة للأسئلة الضاحكة الخفيفة والابتعاد عن الأسئلة المثيرة للمتاعب.
كيف يميز الرجل بين صاحبة الجمال الطبيعي والجمال الصناعي؟ الحل عند سمية الخشاب بخطوة واحدة وهي التجربة ...فهل لديك حلول أخري عزيزتى القارئة؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين