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عبدالمنعم عمايري: هذا سبب خلافي مع والدي

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الإثنين 24-10-2016 16:20

يستعد الفنان عبدالمنعم عمايري لتصوير دوره في المسلسل الاجتماعي «كعب عالي» وعن دوره في العمل قال أجسد شخصية «وحيد» الشاب الأعزب الأنيق، لكنه لم يكن على علاقة طيبة مع والده، وخلافه معه كان ناتجاً عن طبيعة عمل الأخير الذي كان يعمل قبطاناً بحرياً. مشكلة «وحيد» الدائمة لا تكمن في العمل بحد ذاته، بل تكمن في رغبته بأن يقبل والده العروض التي تقدم له لقيادة سفينة سياحية فخمة، وربما امتلاك مثل هذه السفينة. يحاول «وحيد» التخطيط لمشاريع اقتصادية وخصوصاً مع أهالي الحي الذين ينساقون معه لاقتناعهم أحياناً بأفكاره من جهة، والتقرب من شقيقته «نسرين» من جهة أخرى. معرفته بمحبة أهل الحي لها تجعله يستغلها لتمرير كل أفكاره، وتذليل الصعوبات التي تعترضه. حلم «وحيد» بامتلاك منتجع سياحي على ظهر سفينة أودى به للتورط أكثر فأكثر بمشاريع أغلبها لم تدفع به ولو لخطوة واحدة باتجاه هذا الحلم.

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سيدتي