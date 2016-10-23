طالب برجمها بطن زلط: هذه النجمة أصابت المخرج بالضغط والسكر والقلب

تخلى المخرج محمد حمدي عن صمته تجاه تجاوزات الفنانة الشابة سارة سلامة أثناء مشاركتها بفيلمه الأخير "صابر جوجل" واتهمها صراحة بإصابته بأمراض الضغط والسكر والقلب وزغللة العين، بسبب اعترافها بأنها ذهبت لأول يوم تصوير بدون قراءة السيناريو، وطالب ساخراً برجمها بطن زلط!!

محمد حمدي الذي تألق بإخراج مسلسل "شطرنج" فضّل أن يكون ردّه على كل تجاوزات سارة سلامة بحقه وبحق الفيلم، عبر بيان رسمي موجه لوسائل الاعلام نشره بحسابه الشخصي بموقع الفيس بوك شرح فيه كل خلفيات أزمته مع الفنانة الشابة قائلاً: اصدقائي الصحفيين المحترمين حضراتكم ياما كلتموني و سألتوني عن الممثلة ساره سلامة و انا كنت متمسك بردودي المتحفظة و المحترمة و اعتبرت نفسي اكبر من الرد على تفاهات المدعوة سارة سلامة لكن الحقيقة هي مصممه على الإستمرار في التفاهات و التصريحات المسيئة لشخصي و للفيلم.

تابع قائلاً: لذلك قررت أرد و أوضح بعض الأمور الخاصة بعمل الممثلة دي في الفيلم و اهمها انها بتدعي ان السيناريو اللي تعاقدت عليه مختلف عن الفيلم النهائي اللي انا عملته و بالمناسبة دي هقول اهم واقعة و اغرب واقعة ممكن يشوفها مخرج في حياته حيث ان الممثلة بعد التعاقد واستلام نسخه السيناريو قبل معاد التصوير بثلاث اسابيع لم تقرأ جمله واحده و ده باعترافها لما حضرت اول يوم تصوير ليها.

أضاف: بعد محاولاتي لعمل جلسات عمل معاها قبل التصوير و دايما مسافرة او مشغولة او مبتردش على التلفون خالص أو قافلة التليفون و هكذا لمده ثلاث اسابيع و لما حضرت اول يوم سألتها عن قراءتها للسيناريو و كان الرد الصادم الاتي (( بصراحة ملحقتش اقرا بس انا عارفة اني طالعه مرات رجب و اني مبخلفش ،،، ثم ضحكة طويلة ههههههه)) طبعاً انا مضحكتش انا اتخضيت و اتصدمت و جالي ضغط و سكر و قلب و زغللة و كل امراض الدنيا في لحظة واحدة و قولت لنفسي روحنا ف داهية يا حمدي و ربنا يسترها بقى، ده الحقيقة اهم حدث في اول يوم و الحدث ده يلخص ببساطة هذه الشخصية ،،، اما بقى عن مواعيدها البايظة و مكياجها الأوفر الخ الخ الخ دي حاجات مش هتكلم فيها لان الكل عارفها كويس ....

المثير أن عدد كبير من زميلات سارة علقن على ما كتبه حمدي لدعمه، وبمقدمتهن النجمة ريم البارودي التي علقت قائلة: اشتغلت معاك فيلم سالم ابو اخته وأجزاء شطرنج ويا رب اشتغل معاك نقول رابع أو على طول لأنك يا استاذ راقي ومحترم وبتحب الممثل وفي لغة حوار دايماً بحبك يا استاذ.

وانضمت الفنانة مها أحمد بتعليق آخر قالت فيه: محمد من اجمل المخرجين اللي تشتغل معاهم انا شخصياً اشتغلت معاه محترم وملتزم وبيحب شغله وصاحب صاحبه وبيقف واقفة رجالة وقت اللزوم وهو عارف انا اقصد ايه.

وقالت بتعليق آخر: انا مستغربة قوى يا محمد انا اللي اعرفه لما يكون النجم هو اللي بيتباع باسمه اه نستحمله مرغمين على كده انما ممثله أيا كانت مش سارة بس عملت كل اللي انت بتقوله ايه اللي زنقك تبتدي بيها أصلاً.

وتابعت: اوعى تقولي واخده عربون اكم من الفنانين المحترمين والملتزمين بيبقوا واخدين عربون وبيمشوهم وبيجيبوا سناكحهم مكانهم انت مخرج كبير ومحترم كان ﻻزم تاخد موقف من اﻻول، او كنت تواجهها من اول ماحسيت انها مش قاريه الفيلم سكت ليه وانت مش مجبر.

اضافت الممثلة نرمين ماهر: انت إنسان أكتر من محترم وكلنا عارفين ... وعارفين تميزك في شغلك وإصرارك على النجاح .. بالتوفيق ديماً واللي جاي احسن ان شاء الله.