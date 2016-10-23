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بالصور: مشاركة ساخرة لأيتن عامر بهاشتاق "إتزوجت وعرفت"

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الأحد 23-10-2016 18:45

لم تكمل الفنانة الشابة آيتن عامر عامها الثاني كزوجة للمصور عز العرب، ولكنها تتعامل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، وكانها زوجة منذ أربعين عاماً ولا تتوقف عن تبادل النصائح الزوجية مع متابعيها من النساء، وصباح اليوم شاركت بسخرية ضمن هاشتاق "اتزوجت وعرفت"، ولكنها وقعت في يد الرجال بعدما تحول الهاشتاق لمقارنة بين الزوجة المصرية المعروفة بالنكد ونظيرتها اللبنانية الشهيرة بإشاعة مناخ السعادة.

آيتن وجهت مشاركتها مباشرة لزوجها وقالت: على فكرة الفيلم الرعب احلى من الرومانسي و الكوميدي و برضة هتجيب دباديب و ورد و شيكولاتة و هدية فى الاتنين فالنتين و عيد الام و العيد الصغير و الكبير و اهم من كل دة تاخد كيس الزبالة و انت نازل لو ناسية حاجة فكرونى البنات لبعضيهم و منجيلكوش فى حاجة وحشة #زوجة_مصرية_اصيلة #ايتن_عامر #ام_ايتن.

واحدة من متابعات آيتن منحتها نصائح إضافية قائلة: "ايتن وكمان مايرمي جزمتو اول مايجي عالبيت يرجعهم في مكانهم والملابس الي طالع فيها وتحتاج غسيل مو عالارض لا يابابا ياخذها معو لغرفه الغسيل وكمان اذا أكل او شرب حاجه وهو عند التلفزيون او يلعب قيمز يرجعهم للمطبخ وبالمره يغسلهم ايوااااا ما في لعب".

واصطادها المتابع اشرف يحيي بتعليق صادم قال فيه: "وده الفرق بين اللبنانية والمصرية ...عاوزه حاجه يا حبيبتى ..اه لبن وزبادى وعيش وى وى وى .....كله هات هات هى بس خد واحده !!؟كيس الزبالة وانت نازل انا فرحان "!!

الردود انهالت ولكن ظل عز العرب الوحيد الذي لم يعلق على هاشتاق اتزوجت وعرفت ..فهل سيؤجل تعليقه ليقوله وجها بوجه في المنزل؟

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سيدتي