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كلينتون تتقدم على ترامب بـ 12 نقطة فى استطلاع جديد للرأى

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كلينتون تتقدم على ترامب بـ 12 نقطة فى استطلاع جديد للرأى كلينتون تتقدم على ترامب بـ 12 نقطة فى استطلاع جديد للرأى

هيلاري كلينتون وترامب _ أرشيفية

أظهر استطلاع جديد للرأى تقدم المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، بـ 12 نقطة على منافسها الجمهورى دونالد الذى تدهورت شعبيته بين فئات الناخبين الرئيسية.

وبحسب “قرانس برس”، انخفضت شعبية المرشح الجمهورى بعد أن اتهمته نساء عدة فى وقت سابق من هذا الشهر بالاعتداء الجنسى عليهن أو التصرف معهن بصورة غير لائقة فى الماضي.

كما أثار ضجة بتصريحه أنه لن يقبل بنتيجة الانتخابات التى ستجرى فى الثامن من نوفمبر إلا فى حالة فوزه فيها.

وتتفوق كلينتون بحصولها على نسبة 50% مقابل 38% لترامب، بحسب استطلاع “ايه بى سي”.

واحتفظ ترامب بتفوق صغير بنسبة 47% مقابل 43% بين الأمريكيين البيض.

وتعتبر أصوات البيض مهمة لفوز المرشحين الجمهوريين، بينما يفضل الناخبون غير البيض المرشحين الديموقراطيين.

وتتفوق كلينتون بنسبة 55% مقابل 35% لترامب بين النساء، وضاعفت تفوقها إلى 32 نقطة بين النساء البيض خريجات الجامعات، وهى الفئة التى تنتقد بشدة رد ترامب على الادعاءات بتصرفه غير اللائق مع النساء.

وأظهر الاستطلاع كذلك تفوق كلينتون لأول مرة بين الرجال بحصولها على 44% مقابل 41%، رغم أن هذا التفوق هو ضمن هامش الخطأ فى الاستطلاعات.

ومع اقتراب موعد الانتخابات يستهدف المرشحان ولايات رئيسية من بينها فلوريدا ونورث كارولاينا واهايو وبنسلفانيا.

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