ولى العهد السعودى يبحث مع الرئيس الفينزولى محاربة الإرهاب

التقى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم بالرياض الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو موروس والوفد المرافق له وبحث الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون فى المجال الأمنى لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب .

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر اللقاء وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، و وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

كما حضره من الجانب الفنزويلى ، المناضلة الأولى فى الحكومة الفنزولية حرم الرئيس سيليا فلوريس ، ووزير الصناعة والتجارة كارلوس فاريا ، ووزير الطاقة والبترول رئيس شركة النفط الفنزويلية الوطنية أولوخيو ديل بينو.

أ ش أ