صورة - الفارق بين استقبال يونايتد وسيتي خارج أوروبا

وجد العملاق مانشستر يونايتد استقبالات حافلا لدى وصوله إلى تايلاند، على عكس ما لاقاه جاره مانشستر سيتي في جنوب إفريقيا.

استقبل مئات المشجعين يوم الخميس فريق مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث سيخوض يونايتد السبت أول مباراة ودية في جولته عبر آسيا وأستراليا استعدادا للموسم الجديد.

على النقيض، وجد جاره مانشستر سيتي استقبالا فاترا من جماهير جنوب إفريقيا التي يعسكر بها منذ يوم الخميس.

وتظهر الصورة الفارق بين استقبال مانشستر يونايتد صاحب التاريخ الأكبر، واستقبال سيتي الذي أنفق أموالا طائلة في المواسم الأخيرة ليدخل بين كبار الدوري الإنجليزي.