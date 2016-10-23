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"تموين دمياط" تحرر 3 محاضر بعد شكاوى البدالين من سوء عدالة توزيع السلع

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"تموين دمياط" تحرر 3 محاضر بعد شكاوى البدالين من سوء عدالة توزيع السلع "تموين دمياط" تحرر 3 محاضر بعد شكاوى البدالين من سوء عدالة توزيع السلع

>دمياط - معتز الشربينى

حرر مفتشو تموين دمياط  ثلاثة محاضر ضد أمناء العهد من فروع شركة الجملة بنطاق المحافظ، بأرقام ضمت 9400 جنح قسم أول دمياط، المحضر رقم 10456 جنح قسم ثان دمياط، والمحضر رقم 10394 جنح الزرقا، بسبب شكوى بقالى من سوء عدالة التوزيع فى السلع التموينية.

وكان المهندس السيد السؤالى، مديرعام تموين دمياط، سبق وأن صرح بأنه تم تشكيل لجنة لحصر كميات المقررات التموينية الموردة للبدالين التموينيين بعد ورود عدة شكاوى تفيد بتفاوت فى كميات التوزيع بين البدالين وعدم الالتزام بالنسب المحددة لكل منهم.

وأشار السؤالى إلى أن المعاينة التى قامت بها اللجنة أثبتت وجود مخالفات فى التوزيع بمراكز كفر سعد والزرقا مستودع المتبولى، والشرباصى.


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مصر 365

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