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"تموين دمياط" توزع 32 طنا و600 كيلو سكر مدعم على الوحدات المحلية

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"تموين دمياط" توزع 32 طنا و600 كيلو سكر مدعم على الوحدات المحلية "تموين دمياط" توزع 32 طنا و600 كيلو سكر مدعم على الوحدات المحلية

>دمياط - معتز الشربينى

وزعت مديرية تموين دمياط اليوم 32 طنا و600 كيلوجرام سكر مدعم، بسعر 5 جنيهات، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، والسيد السؤالى مدير تموين دمياط.

حيث وفر رجل الأعمال الدمياطى رفعت الجميل 30 طن منها ومحلات الشربينى للغلال 2 طن و600 كيلو جرام، وتم توزيع هذه الكميات على الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بواقع 4 أطنان للوحدة المحلية بمركز الزرقا، وبندر ومركز دمياط 6 أطنان وكفر سعد 5 أطنان، وفارسكور 5 أطنان، وكفر البطيخ 4 والروضة 2 والسرو 2 وعزبة البرج 2 وميت أبو غالب 2 ورأس البر 600 كيلو جرام.

 


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