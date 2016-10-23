دورات تدريبية مجانية لطلاب جامعة سوهاج

قال الدكتور صفا محمود السيد القائم باعمال رئيس جامعة سوهاج، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج تنظم بالتعاون مع مركز اللغة سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة وطالبات الكليات المختلفة وذلك لصقل مهاراتهم لتاهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأضاف فى بيان اليوم، أن هذه الدورات سوف تنفذ فى عدة مجالات منها مجال الترجمة حيث يشارك فيها 32 طالب وطالبة، ودورة متخصصة لكلية التجارة يشارك بها 25 طالب بمعدل زمنى 36 ساعة على مدار الشهر.

وأوضح إسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب، أن الدورات تشمل ايضا دورة تدريبية متخصصة فى مجال العلوم والتربية يشارك فيه 24 طالب وطالبة، ودورة فى اللغة الألمانية يشارك فيها 15 طالب وطالبة، بالإضافة إلى الدورات الطبيبة المتخصصة لطلاب كليات الطب البشرى والصيدلة والتمريض والطب البيطرى .

يذكر أن تلك الدورات يتم تنفيذها بتخفيض 75% يتحمل مركز اللغة 50% من التخفيض و25% من إدارة الجامعة.