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صاحب شركة استثمار عقارى يعارض على أحكام قضائية صادرة ضده بعد القبض عليه

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صاحب شركة استثمار عقارى يعارض على أحكام قضائية صادرة ضده بعد القبض عليه صاحب شركة استثمار عقارى يعارض على أحكام قضائية صادرة ضده بعد القبض عليه

>كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن رجل الأعمال "طارق.ا" صاحب شركة استثمار عقارى الذى تم القبض عليه بمنطقة المقطم بالقاهرة لصدور ما يقرب من 200 حكم قضائى ضده أجرى العديد من المعارضات على الأحكام الصادرة ضده

وأضاف المصدر أن المتهم تم ترحيله من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة وحجزه على ذمة الأحكام الصادرة ضده، حيث تنوعت الأحكام بين قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد.

يذكر أن المتهم سبق وتم القبض عليه فى شهر يونيو العام الماضى لإتهامه بالنصب، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

 


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