إخلاء سبيل "لص البط والأرانب" بعد التصالح بدمياط

أخلت محكمة جنح الزرقا سبيل لص البط والأرانب، واثنين من المتهمين بالاعتداء عليه وزفّه على حمار بالمقلوب وجابا به شوارع تل الكاشف بمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وجاء قرار المحكمة عقب تنازل عبد الحميد موافى المحامى عن بلاغه ضد اللص الذى "سرق دكرين بط" و"4 أزواج أرانب" من أعلى سطح منزله، وتصالح المتهم مع المتهمين بضربه وتجريسه أمام المحكمة.

وكانت نيابة الزرقا قد أمرت بإحالة "محمد أسعد عقيد" والشهير بلص البط والأرانب إلى محاكمة عاجلة عقب ورود تحريات الرائد محمد الهلالى، رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا، التى أكدت صحة واقعة سرقته لـ"دكرى بط" و"4 أزواج أرانب" من سطح منزل عبد الحميد موافى، كما قدمت النيابة كلا من محمد البنا، وجمعة طلبة المتهم بالإمسالك باللص والمشاركة فى تقييده وزفه بالمقلوب على ظهر حمار.