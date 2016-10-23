ضبط 267 طن أرز شعير وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المطرية والجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط كمية كبيرة من الأرز داخل مخازن للاتجار به فى السوق السوداء. نتيجة لتعليمات وتشديدات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية بالتصدى لظاهرة الاحتكار والسيطرة على السلع الرئيسية وحبسها عن التداول، أسفرت حملة بمدينة المطرية بضبط 200 طن أرز شعير من داخل مخزن ملك السيد ا م 70 سنة ومقيم العصافرة مركز المطرية. بقصد بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وجارى تحرير المحضر اللازم.

كما تمكن ضباط وحده مباحث مركز الجمالية من ضبط 55 طن أرز شعير من داخل مخزن ملك سعد م م 50 سنة ومقيم بندر الجمالية. بقصد بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7216 جنح مركز الجمالية لسنة 2016.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز نبروه من ضبط 12,5 طن سكر من داخل مخزن السيد م ف 51 سنة عاطل ومقيم بندر نبروه وشهرته السعيد وله كارت معلومات تحت رقم 1178/4 اتجار مخدرات، بقصد بيعه بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر 11227 جنح مركز نبروه لسنة 2016.