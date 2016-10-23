مستشار رئيس وزراء تركيا يصدم إعلامى إخوانى:ليس لكم تأثير وسنصلح علاقتنا بمصر

تعرض محمد ناصر، مذيع قناة الشرق الإخوانية، لموقف محرج وصدمة كبيرة، بعد أن فاجئه عمر فاروق، مستشار رئيس الوزراء التركى، بقوله إن تركيا تسعى لإصلاح علاقاتها مع مصر، وأن السعودية ستساهم فى إصلاح هذه العلاقات بشكل كبير، كما أنها ستصب فى صالح المصريين، مشددا على أن جماعة الإخوان ليس لها أى تأثير فى الشارع المصرى.

كما أحرج مستشار رئيس الوزراء التركى، مذيع قناة الشرق خلال حواره ببرنامج مصر النهاردة، بقوله إنه لا يرضى بالأجوبة التى يقولها له لأنه يبحث عما وصفه بـ "الصيد فى الماء العكر"، موضحًا أنه يرد على كل الأسئلة بكل صراحة ووضوح لكن "الإعلامى الإخوانى" من يحاول أن يأخذه فى اتجاهات خاطئة.