مقتل 6 إرهابيين من «داعش» على يد القوات العراقية في كركوك

قتلت القوات العراقية في كركوك، اليوم “الأحد”، ستة إرهابيين من تنظيم “داعش” خلال عمليات تمشيط وملاحقة لعناصر التنظيم، بعد يومين من هجمات نفذها عشرات الإرهابيين على مواقع أمنية وخدمية وحزبية أسفرت عن مقتل قرابة 50 مسلحًا وانتحاريًا من داعش إضافة إلى سقوط ضحايا من قوات الأمن العراقية والكردية والمدنيين.

وقال مصدر أمني إن قوات “سوات” الخاصة التابعة لشرطة كركوك قتلت إرهابيين اثنين في حي العسكري بمدينة كركوك، مشيرًا إلى أنه تم رفع حظر التجوال عن مدينة كركوك عقب يومين من فرضه للقضاء على المتسللين من عناصر التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن القوات الأمنية و”البيشمركة” الكردية قتلت ثلاثة انتحاريين كانوا ينوون تفجير أنفسهم بالقوات الأمنية في حي النداء بمدينة كركوك، كما قتلت القوات الأمنية إرهابيًا سادسًا بالقرب من مصرف بحي “1 حزيران”.

من جهة أخرى، تمكنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم “الأحد” من اصلاح “محطة الدبس” إلى الخدمة بطاقة انتاجية قدرها 60 ميجاوات.. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في تصريح صحفي، إن الفرق الهندسية والفنية في المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في صلاح الدين تمكنت من إعادة محطة الدبس الغازية الى الخدمة واصلاح غرفة السيطرة التي خربها داعش خلال هجومه على المحطة يوم “الجمعة” الماضي.

كان العشرات من عناصر داعش استهدفوا عددا من المواقع والمباني الأمنية والخدمية في مدينة كركوك منها مديرية الشرطة ومركز شرطة العدالة ومركز شرطة دوميز ومقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومحطة كهرباء بقضاء الدبس.

وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إن الحصيلة النهائية للهجوم الذي شنه داعش على محطة كهرباء الدبس شمال غربي محافظة كركوك بلغت 8 قتلى من الموظفين العراقيين بعد إخراجهم من غرفة السيطرة بالمحطة وأربعة من الخبراء الإيرانيين، واصابة 22 من موظفي وحراس المحطة.

أ ش أ