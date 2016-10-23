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الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاقتصادية مع مصر

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الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاقتصادية مع مصر الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاقتصادية مع مصر

ديفيد ثورن

أكد السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز شراكتها الاقتصادية طويلة المدى مع .

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة – فى بيان صحفى اليوم “الأحد”- أن الزيارة التي استهلها ثورن اليوم إلى مصر على رأس وفد تجاري ضخم يضم ممثلي أكثر من 50 شركة أمريكية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال المسئول الأمريكى ” أن هذا الوفد من رجال الأعمال هو مؤشر واضح على اهتمام القطاع الخاص الأمريكي بمصر ومستقبلها”.

وأضافت السفارة أن الزيارة التى تنظمها كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال الأمريكي ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يلتقي الوفد الأمريكي مع عدد من المسئولين والوزراء وقادة القطاع الخاص في مصر لاستكشاف فرص تعزيز التعاون مع مصر.

وكان السفير ديفيد ثورن قد تم تعيينه كبيرًا لمستشاري وزير الخارجية في شهر أغسطس عام 2013 وزار مصر عدة مرات. ومن بين مهام أخرى، فقد كلّف الوزير كيري السفير ثورن بقيادة جهود وزارة الخارجية لوضع القضايا الاقتصادية والتجارية بوضوح في إطار السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويعمل السفير ثورن أيضًا على تعزيز الاهتمام بريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار في جهود وزارة الخارجية لتحقيق الازدهار العالمي.

أ ش أ

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