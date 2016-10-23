حبس عقيد ورائد وملازم و13 آخرين 4 أيام في واقعة هروب سجناء من سجن «المستقبل»

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية حبس العقيد أحمد جوهر، والرائد مصطفى بلبوله، والملازم أول مصطفى عبد اللطيف بالإضافة إلى 11 فردًا من رجال الأمن، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال الجسيم في قضية هروب السجناء من سجن «المستقبل» بالإسماعيلية يوم الجمعة الماضي.

وكان سجن «المستقبل» بالإسماعيلية قد شهد هروب 6 سجناء من العناصر الجنائية الخطرة في واقعة هروب بالأسلحة النارية شهدت مصرع رائد الشرطة محمد الحسيني متأثرًا بطلق ناري في الرأس، فضلًا عن إصابة شرطي ومصرع مواطن تصادف تواجده بالقرب من محيط السجن، الواقع بالقرب من قرية «الواصفية» بطريق «الإسماعيلية – القاهرة».

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