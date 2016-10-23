سميرة سعيد تنشر أغنية “البلاتوه” على صفحتها الرسمية

نشرت الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أغنية “مفضلش حاجة”، التي تم عرضها في الحلقة الثالثة، من برنامج “البلاتوه”، الذي يقدمه الفنان الكوميدي أحمد أمين، عبر فضائية “النهار وان”، وعلقت عليها قائلة، :”واديني خدت مرتبي.. ومفضلش حاجة”.

استعرض الفنان أحمد أمين، بطريقته الكوميدية الساخرة، المسؤوليات التي يقوم بها الزوج، وتلبية احتياجات المنزل من سداد فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، والأقساط، ومصروفات المدارس، والطعام، وإصرارالأسرة لقضاء العطلة الصيفية في مارينا، مقارنة بانخفاض راتبه الشهري، الذي ينتهي في فترة قصيرة، حتى يلجأ الزوج للاستدانة من أصدقاءه، وذلك من خلال أغنية ساخرة، مستخدمًا لحن “محصلش حاجة” للفنانة سميرة سعيد، من ألبوم “عايزة أعيش”، وهى من ألحان بلال سرور، الأمر الذي لفت أنظار جمهور الفنانة سميرة سعيد، وتقبلها بصدرٍ رحب، ومشاركتها للأغنية التي تحاكي “محصلش حاجة”، وأشادتها بها، حيث تم استخدامها بطريقة كوميدية، كما أعرب عدد من جمهورها عن إعجابهم بأغنية الفنان أحمد أمين، حيث لامست حياتهم اليومية .

يذكر أن الفنان أحمد أمين، استعرض في الحلقة الثالثة من برنامجه “البلاتوه”، يوم الجمعة الماضية، أساطير البيت المصري، والمشكلات التي تحدث بداخله، والأزمات التي يتعرض لها الزوج بسبب كثرة متطلبات المنزل، وذلك بطريقته الكوميدية الساخرة.

كما تواصل قناة “النهار وان” عرض حلقات الموسم الثاني من برنامج “البلاتوه” للفنان الكوميدي أحمد أمين، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة العاشرة مساءً، وهو من إخراج علاء إسماعيل، ومدير التصوير وائل يوسف، وإنتاج شركة سينيجرام.