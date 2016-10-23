موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء من "اليوم السابع"

نشر موقع "اليوم السابع" عدداً من الأخبار والموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية على رأسها، اشتباكات فى الجمعية العمومية لنقابة المحامين، كما تابع الموقع ترتيبات مباراة الزمالك وصن داونز لحظة بلحظة.

توقع الفنان حازم سمير، فوز نادى الزمالك على صن داونز الجنوب إفريقى فى نهائى بطولة إفريقيا اليوم، قائًلا: "ماشوفتش فى صن داونز الفرقة اللى ماتتغلبش، واللى مايجبش فيها 4 أهداف أو 5، وطول ما اللعيبة عندهم ثقة فى نفسهم وجمهورهم ممكن الزمالك يكسب أربعة أو خمسة".

أكد جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة، أن الحكومة البريطانية من أوائل الدول الكبرى، التى أقرت بوجود تناقض بين القيم البريطانية وأعمال وأيدلوجية الإخوان المسلمين، مضيفا : "هناك غموض فى العلاقة بين الإخوان والعنف السياسى، إلا أن بريطانيا أقرت أن مجرد العضوية بالجماعة أحد مؤشرات تبنى الفرد للأيدلوجية المتطرفة".

أعلن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، يوم الأحد، أن الباب أصبح مفتوحا أمام انتخاب حليفه الزعيم المسيحى ميشال عون لرئاسة الجمهورية اللبنانية، فى الموعد المقرر نهاية شهر أكتوبر الحالى.

ألقت مباحث الإسكندرية القبض على 60 من مشجعى نادى الزمالك، أثناء توجههم إلى استاد برج العرب لحضور مباراة الزمالك وصن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يحملون تذاكر مزورة.

كشفت مصادر مطلعة ، أن وزارة التموين رفعت سعر السكر الحر ، لـ 7 آلاف جنيه للطن ، بدلا من 6 آلاف جنيه، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح من 7 جنيهات لـ 7 جنيهات ونصف للكيلو فى الأسواق والسوبر ماركت، على أن يظل سعر السكر التموينى بـ 5 جنيهات.

تداولت صفحات التواصل الاجتماعى على " فيس بوك " فيديو بعنوان " صناعة الأزمة " يتناول المؤامرات الجديدة ، التى تقودها بعض القوى المغرضة ضد مصر وشعبها فى الوقت الراهن ، من أجل إنهاك الدولة ، وإثارة الفوضى ، وتعبئة الرأى العام ضد الحكومة والنظام السياسى .

حرص عدد كبير من جماهير نادى الزمالك، على التواجد داخل استاد برج العرب قبل بدء مباراة فريقهم بأكثر من 5 ساعات أمام صن دوانز فى إياب دورى أبطال أفريقيا بخمس ساعات.

قال مارتن ستون جونج سكرتير عام الاتحاد البرلمانى الدولى إن الاتحاد يجب أن يكون أداة لإنهاء المنازعات الدائرة بين الدول، مشيرا إلى مشاركة أكبر عدد من رؤساء البرلمانات، وأن هذه المشاركة تعطى أهمية لهذا الموتمر لأنه يمثل أداة نزع فتيل الصراعات التى تهدد السلم الداخلى والخارجى، مؤكدا أن مصر تمر بتعددية حزبية مثمرة.

تمر مصر بأزمة اقتصادية يعد أحد حلولها الضمير الوطنى للمصريين، بمنع عمليات تهريب الجنيه المصرى، وفئات النقد المصرية للخارج.. "اليوم السابع" يرصد فى هذا التقرير عن طريق الأسئلة والأجوبة كيف تتم تلك العمليات التى تعنى أن يتم تهريب الجنيه ثم يشتريه مصريون مقيمون بالخارج، أو أشخاص قادمون إلى مصر ولا يرغبون فى الاحتكاك بالسوق السوداء المصرية ويحصلون عليه بأسعار أقل من سعر السوق السوداء فى مصر.

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح - تحت أى ظرف - بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب فى الوقت الذى تتقدم فيه الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد بإذن الله، وتحظى فيها جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة فى مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان .

هى مباراة ليست ككل المباريات.. نهائى أفريقى بين الزمالك المصرى وصن داونز الجنوب أفريقى بلقاء العودة.. أو الشوط الثانى من ماتش البحث عن الفوز برضا الأميرة السمراء كأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى.

3 أهداف نظيفة تقدم بهم المنافس صن داونز.. تحتاج لرؤية مختلفة وإستراتيجية كروية بحكمة ورؤية!

الأهداف تحتاج دقائق لإحرازها.. لكنها تحتاج أكثر ما تحتاج للإعداد الخططى المناسب، الذى لا يمكن أن يكون إلا من خلال المدير الفنى والذين معه!

قال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه تم تغيير مسار رحلة الطائرة أيرباص 330/ 300 ، رقمMS799 المتجهه إلى باريس لتهبط في مطار أثينا الدولي بسبب عطل فني بها.

نجح "اليوم السابع" فى اختراق معسكر فريق صن داونز الجنوب أفريقى بأحد فنادق مدينة الإسكندرية، قبل ساعات من مواجهة الزمالك فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا بملعب برج العرب مساء اليوم.

قال مصدر قريب من الإعلامية صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إنها مازالت فى المستشفى للاطمئنان على صحتها، نافيا تماما ما أثير حول سفرها للخارج، مشيراً إلى أن الأطباء داخل مصر نصحوها بإجراء عملية جراحية يتكتم المقربون منها تفاصيلها، مؤكدا أنه لم يحدث أى انتكاسة لحالتها وأنها مازالت بخير.

وصل إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى للشئون الاقتصادية "ديفيد ثورن" قادما من نيويورك على رأس وفد اقتصادى كبير يضم نحو 120 شخصا ، يمثلون أكثر من 50 شركة أمريكية وذلك فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام .

ما بين لافتات رافضة لميزانيات النقابة وأخرى مؤيدة، عقدت نقابة المحامين جمعية عمومية عادية اليوم الأحد، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى بواقع 10% اعتبارًا من عام 2017، على أن يزداد بعد ذلك سنويًا بواقع 5% تلقائيًا، وعلى الميزانيات العمومية للنقابة.