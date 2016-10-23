أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حسن نصر الله: لا نمانع أن يتولى سعد الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية

Google+ Print
حسن نصر الله: لا نمانع أن يتولى سعد الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية حسن نصر الله: لا نمانع أن يتولى سعد الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية

>كتب: هاشم الفخرانى

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله ، عدم ممانعته أن يتولى سعد الحريرى رئاسة اللبنانية، لافتا إلى أن هذا الموقف"مخاطرة من قبلنا".

وقال نصر الله :"حدث فى الأيام الماضية تطورا مهما جدا وهو إعلان رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري دعم وترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مما فتح الباب أمام مصراعيه للموعد المقبل، لكن بالرغم من أن خطاب ترشيح رئيس تيار المستقبل "هجوم علينا" نرفض الرد عليه"، مؤكدا تعامله مع الجانب الإيجابى من الخطاب لأن وضع البلد يحتاج الى الترفع عن الحسابات.

وأوضح أمين عام حزب الله،  فى ذكرى أسبوع القيادي فى الحزب حاتم حمادة، " نريد لهذا الاستحقاق أن ينجز، ولا نريد قول أى كلام يزعج أحدا، وأردنا الابتعاد عن حسابات الربح والخسارة والنوايا والأهداف".

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة