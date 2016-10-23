حسن نصر الله: لا نمانع أن يتولى سعد الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله ، عدم ممانعته أن يتولى سعد الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أن هذا الموقف"مخاطرة من قبلنا".

وقال نصر الله :"حدث فى الأيام الماضية تطورا مهما جدا وهو إعلان رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري دعم وترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مما فتح الباب أمام مصراعيه للموعد المقبل، لكن بالرغم من أن خطاب ترشيح رئيس تيار المستقبل "هجوم علينا" نرفض الرد عليه"، مؤكدا تعامله مع الجانب الإيجابى من الخطاب لأن وضع البلد يحتاج الى الترفع عن الحسابات.

وأوضح أمين عام حزب الله، فى ذكرى أسبوع القيادي فى الحزب حاتم حمادة، " نريد لهذا الاستحقاق أن ينجز، ولا نريد قول أى كلام يزعج أحدا، وأردنا الابتعاد عن حسابات الربح والخسارة والنوايا والأهداف".